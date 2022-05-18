Tek tıkla 'adıma şirket açılmasın' hizmeti!
Vatandaşların iradeleri dışında şirket ortağı ya da yetkilisi olmasının engellemesi amacıyla e-Devlet Kapısı Tek tıkla 'adıma şirket açılmasın' hizmeti veriyor.
GÜNDEM 18.05.2022, 15:43 18.05.2022, 15:49
E-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilen yeni hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Avukat Aysın Bilginer, 'Adıma şirket açılmasın' hizmeti hakkında detaylı bilgi verdi.
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