Tek tıkla 'adıma şirket açılmasın' hizmeti!

E-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilen yeni hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Avukat Aysın Bilginer, 'Adıma şirket açılmasın' hizmeti hakkında detaylı bilgi verdi.