Tokat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki akraba grubu arasında çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
GÜNDEM 28.07.2020, 09:23
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Edili köyünde eski muhtar İ.Ö. ve oğlu S.Ö. ile akrabaları İsmet ve kardeşi Serkan Özyurt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Aile üyelerinin de karıştığı kavgada av tüfeğiyle vurulan İsmet ve Serkan Özyurt olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşin cansız bedeni Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kavgada İ.Ö ile G.Ö, B.Ö. ve K.Ö. de yaralandı. Yaralılar Niksar ve Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli S.Ö'yü gözaltına aldı.
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