'Tosuncuk' tutuklandı

Brezilya'dan geldi ifade verdi nöbetçi hakimliğe çıkarıldı tutuklandı.



3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. 5 Temmuz Pazartesi günü saat 21 sıralarında başlanan Aydın'ın ifade işlemi 6 Temmuz salı 23 sularına kadar devam etti.



Verilen aralar ile birlikte yaklaşık 26 saat Özel ekip tarafından sorgulanan Aydın 60 sayfa tutan soruları cevapladı. 4 günü gözaltı süresi tamamlandı adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılıkta ifadesi alındı ifade işlemleri 4 saat sürdü ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Aydın'ın ifadesinde şirketi kurduktan 1 ay sonra 10 bin üyeden 30 bin lira para kazandığını ve bu paralarla daha fazla kişiye ulaşmak için reklam yaptığını söylediği öğrenildi. çiftlikbank için hayalimdi dedi kurduğu sistemin çalışma şeklini anlattı.



Çiftlik Bank şirketinin grafikerinin bile kendisini dolandırdığını iddia eden Aydın, bir kişi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini anlattı. bu kişinin kendisinden para istediğini ileri süren Aydın, korkudan yurt dışına kaçtığını bu süreçte bir süre daha faaliyetlerine devam ettiğini ileri sürdü.



Mehmet Aydın amacının dolandırıcılık olmadığını devlet tarafından el konulan mal varlığı ile borçlarını ödemek istediğini söyledi. Çiftlik Bank web sitesini 500 liraya Kurdurdum sözleri de Mehmet Aydın'ın ifadesinde yer aldı. öte yandan brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Aydın'ın üzerinde 70 Brezilya reali Yani yaklaşık 116 lira bulunduğu ortaya çıktı. Çiftlik Bank davası sana Mehmet Aydın sevk edildiği Anadolu nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.