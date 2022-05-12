Tuncay Akkoyun Vali oldu

Önce Türkoğlu ilçesinde ardından Elbistan'da uzun süre kaymakamlık görevinde bulunan ve halk tarafından takdir toplayan Akkoyun, mülkiye müfettişi olarak atanıp, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın özel kalem müdürlüğü görevine getirilmişti.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun 07 Ağustos 1976 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Akkoyun, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı.

Vali Akkoyun 1995 yılında gazi üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi kamu yönetimi bölümü'nde başladığı üniversite öğrenimini 1999 yılında tamamladı. Aynı yıl içişleri Bakanlığı'nca açılan kaymakamlık sınavını kazanarak, 2000 yılı mayıs ayında Elazığ kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı Ve Malatya-Kale Kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan Vali Akkoyun Elbistan Kaymakamlığı Yapan Karaman Valisi Akkoyun son olarak mülkiye müfettişliği görevini yürüttü.

Tuncay Akkoyun, 12 Mayıs 2022 tarihli cumhurbaşkanı kararnamesiyle Karaman valisi olarak atandı.

Bizde Aksu TV ailesi olarak karaman valisi Akkoyun’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.