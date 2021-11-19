Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu başladı

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak maksadıyla Tunceli'de “Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” başlatıldı.

BİN 60 PERSONEL KATILDI

Operasyonda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 60 personel görev alıyor.

BAKAN SOYLU: 6 KADIN ASTSUBAY DA GÖREVDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ilişkin bilgi vererek "Bu operasyonda 6 kadın astsubayımız da görev almaktadır." ifadesine yer verdi.

DAĞLARDA TERÖRİST AVI

Bakan Soylu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden; dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibariyle Eren-6 Operasyonu'na 1060 personelle başlamıştır. Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili arkadaşlarımız detayları paylaşacaklardır."