Turan: Gözaltı ve ihraçlarda süre uzatımını 3 yıldan 1 yıla indiriyoruz
OHAL tedbirlerinin uzatılmasına ilişkin torba teklifi revize ediliyor. Böylece, ek gözaltı sürelerinin ve kamu görevden uzaklaştırmaların uzatılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirilecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Turan, gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzaması ve kamu personelinin ihracında tanınan hakların 3 yıldan daha uzamasının gündemde olduğunu söyledi.
Toplumdan gelen demokratik talepleri değerlendiren bir parti olduklarını dile getiren Turan, TMSF'nin kayyum yetkilerinin 3 yıl daha uzamak durumunda olduğunu, çünkü iş yoğunluğu olduğunu belirtti.
Turan, şöyle devam etti:
"Ancak terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzaması teklifini revize ederek 1 yıla indiriyoruz. Aynı şekilde kamu personelinin ihracı ile ilgili 3 yıl olan teklifimizi 1 yıla indiriyoruz. Bunu şu nedenle önemsiyoruz, CHP, 'AK Parti seçime OHAL'le gitmek istiyor' dedi, 'AK Parti OHAL'i sevdi' dedi. Bu aynı zamanda muhalefetin AK Parti seçimden korkuyor tarzı yaklaşımını da ortadan kaldırıyor."
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