Türkiye aşılamada 35 milyon doza ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada 35 milyonuncu dozun Çanakkale Bayramiç’te yapıldığını duyurdu.
GÜNDEM 15.06.2021, 13:09
Türkiye toplumsal bağışıklık hedefine adım adım ilerliyor. Aşılamada gelen güzel haberlere bugün bir yenisi daha eklendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı." ifadelerine yer verdi.
An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021
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