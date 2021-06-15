Türkiye aşılamada 35 milyon doza ulaştı

Türkiye toplumsal bağışıklık hedefine adım adım ilerliyor. Aşılamada gelen güzel haberlere bugün bir yenisi daha eklendi



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı." ifadelerine yer verdi.

An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021