Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya’daki yangın bölgesinden son durumu açıklayan tarım ve orman bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarda iyiye doğru gidişin olduğunu söyledi

GÜNDEM 30.07.2021, 18:34
Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Yangında Hasar gören alanların İmara açılma konusuna da değinen Pakdemirli, bu söylemlerin istismar olduğunu belirtti.

Pakdemirli’nin yanı sıra bakanlar kurum, Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu’da açıklamalarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iki bin den fazla yapının zarar gördüğünü bildirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Hasar tespiti yapılan vatandaşlara kısmi ödemelerini yarından itibaren başlayacağını duyurdu

Ulaştırma ve altyapı Bakanı adil Karaismailoğlu da, Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

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