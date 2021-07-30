Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya’daki yangın bölgesinden son durumu açıklayan tarım ve orman bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarda iyiye doğru gidişin olduğunu söyledi
GÜNDEM 30.07.2021, 18:34
Yangında Hasar gören alanların İmara açılma konusuna da değinen Pakdemirli, bu söylemlerin istismar olduğunu belirtti.
Pakdemirli’nin yanı sıra bakanlar kurum, Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu’da açıklamalarda bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iki bin den fazla yapının zarar gördüğünü bildirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Hasar tespiti yapılan vatandaşlara kısmi ödemelerini yarından itibaren başlayacağını duyurdu
Ulaştırma ve altyapı Bakanı adil Karaismailoğlu da, Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.
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