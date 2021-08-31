Türkiye, KKTC kıyılarına ilerleyen petrol sızıntısı için bölgeye ekip gönderdi
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ekip gönderdi.
GÜNDEM 31.08.2021, 21:32
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek, kirliliğin etkilerini en aza indirecek tedbirleri almak ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekiplerimizi yönlendirdik" ifadesini kullandı.
Uzaktan algılama sistemleri, gözlem uçakları ve İHA’lardan da faydalanarak, petrolün bölgede yayıldığı alanı tespit ettiklerini vurgulayan Kurum, "Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık" değerlendirmesinde bulundu.
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