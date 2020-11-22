Türkiye Rusya ile kurulacak ortak merkezde 1 yıl görev yapacak
Azerbaycan tezkeresiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır" denildi.
GÜNDEM 22.11.2020, 12:59
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi ve operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır. TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini ko
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