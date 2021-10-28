Turuncu kategoride aranan PKK'lı teslim oldu
Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı 1 terörist daha ikna yoluyla örgütten ayrıldı.
GÜNDEM 28.10.2021, 10:34
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları başarıyla devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor.
Bakanlık, son olarak PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
TURUNCU KATEGORİYE BİR ÇİZİK DAHA
Teslim olan teröristin 2010 yılında örgüte katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.
BİLANÇO 167 OLDU
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 167'ye yükseldiği duyuruldu.
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