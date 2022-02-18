Ukrayna'da patlama!

Reuters'ın Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Donetsk'te bir patlama meydana geldi.

Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir araç infilak ettirildi.

Interfaks haber ajansına göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

"Stratejik caydırıcılık" tatbikatı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde yarın gerçekleştirilecek stratejik askeri tatbikatta balistik ve cruise füzelerinin kullanılacağını açıkladı.

"Stratejik caydırıcılık" adı altında gerçekleştirilecek tatbikatı bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetecek.

Kiev, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından 24 saat içinde 60 ateşkes ihlali yapıldığını duyurdu. Bir Ukrayna askerinin de yaralandığı belirtildi.

Tahliyeler başladı

Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı.

Kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Rusya'ya ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a gittiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmeler üzerine Acil Durum Bakanı'nı Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine gönderdi ve tahliyeleri organize etmesi talimatı verdi.

Luhansk'ta eğitim durduğu, öğrencilerin tahliye edildiği basında yer almıştı.

Öte yandan, Donetsk'te uyarı sirenleri çalındı.