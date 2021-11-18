Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 23 Rus'a yaptırımı yürürlüğe koydu

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, kararın Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinin 20 Ağustos'ta aldığı karar uyarınca alındığı belirtildi.

Zelenskiy'nin yürürlüğe koyduğu yaptırımlara göre, 23 Rus ve 5 Ukrayna vatandaşına 3 seneliğine yaptırım uygulanacak.

Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, 20 Ağustos'ta Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta birtakım Rus istihbaratı yetkilisi, yargıç ve medya mensubuna yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.