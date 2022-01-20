Ukrayna'ya saldırı, dünya için felaket olur
Başbakan Johnson, Kiev yönetimine destek açıklamasında bulundu. Johnson, Rusya'yı olası saldırı konusunda uyardı.
GÜNDEM 20.01.2022, 21:02
Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin bir açıklama da İngiltere'den geldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıda bulunmasının, felaketle sonuçlanacağını söyledi.
GÜNDEM UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ
Johnson, İngiltere'nin güneybatısındaki Taunton'da bulunan sağlık tesisini ziyaretinde, bir soru üzerine Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.
"SADECE RUSYA İÇİN DEĞİL, DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR"
İngiltere'nin Ukrayna egemenliğine verdiği desteği yineleyen Johnson, "Rusya, Ukrayna'ya hangi ölçekte olursa olsun herhangi bir saldırı yaparsa bu sadece Rusya için değil, dünya için de bir felaket olur." dedi.
Johnson, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini dile getirdi.
Namaz Vakti 20 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Beşiktaş
|22
|35
|5. Hatayspor
|21
|35
|6. Başakşehir
|21
|34
|7. Adana Demirspor
|22
|34
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Göztepe
|22
|24
|16. Antalyaspor
|21
|23
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|22
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|20
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11