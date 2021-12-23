Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi 21. Yüzyılda Dijital Dünya adlı konferansa konuk oldu
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen 21. Yüzyılda Dijital Dünya adlı konferansa konuk oldu.
GÜNDEM 23.12.2021, 16:35 23.12.2021, 17:47
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi stratejik düşünce enstitüsü tarafından düzenlenen 21.yüzyıl dijital dünyası adlı konferansa konuk oldu.
21. yüzyıl dijital dünyasına dair açıklamalarda bulunan Çiftçi şunları söyledi.
Öte yandan Çiftçi Kripto paranın ana amacının ne olduğuna dair önemli açıklamalarda bulundu.
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