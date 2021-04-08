Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar!
Emekli 103 amiralin bildirisinden hareketle Türkiye’ de sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı video ile gündeme oturdu.
GÜNDEM 08.04.2021, 13:41 08.04.2021, 17:47
Emekli amirallerin yayınladığı bu bildirinin sıradan bir bildiri olmadığını belirten Abdullah Çiftçi, sürecin doğru anlatılması gerektiğini ifade ederek birliğimizi korumamız gerektiğine dikkat çekti.
Önümüzdeki günlerin sürpriz çıkışlara gebe olduğunu belirten Abdullah Çiftçi, bildirinin şimdilik zarar verecek nitelikte olmadığını aksine iktidarın eline büyük bir koz verildiğinin altını çizdi.
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