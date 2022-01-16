Üst düzey devlet erkânına üst düzey hazırlık yapıldı

KİPAŞ holding ailesinin genç ve başarılı isimlerinden Yönetim Kurulu Üyeleri Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar ve Hikmet Gümüşer’in üstlendiği görkemli açılış gerçekleştirilen mükemmel organizasyonla taçlandı.

Alana kurulan devasa ses ve görüntü sistemlerinden Türkiye’nin birçok noktasından gelen misafirlerin karşılanmasına kadar, programın en ince ayrıntısını yakından takip eden ve ilgilenen iki başarılı iş insanı Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar ve Hikmet Gümüşer ilgi ve alakalarıyla gelen katılımcıların takdirini topladı.

Ayrıca açılış sonrası misafirlere ikram edilen özel yemeğinde listesini bizzat kendileri hazırlayan iki isim Kahramanmaraş ve aydın mutfağının en özel lezzetlerini katılımcılara ikram ettiler.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar böyle bir tesisi ülkeye kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek açılışta kendilerini yalnız bırakmaya herkese teşekkürlerini iletti.

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer’de tüm katılımcılara teşekkür ederek fabrika hakkında bilgiler paylaştı.