Van'da 78 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan göçmenlere ve kaçakçılara karşı operasyonlar hızla devam ediyor.

Van'da geçtiğimiz günlerde emniyet ekiplerinin operasyonunda bir apartmandaki 2 dairede, toplam 115 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Bu defa aynı apartmana düzenlenen operasyonda binanın 3. ve 4. katlarında yapılan aramada, 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu ilçesinde bulunan 4 katlı binaya operasyon düzenledi.

2 ŞAHISIN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda binanın 3. ve 4. katlarında yapılan aramada 78 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, olayla ilgili 2 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmış olup şüpheli şahsın işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.