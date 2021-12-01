Van'da FETÖ operasyonu
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
GÜNDEM 01.12.2021, 09:46
FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
FETÖ OPERASYONUNDA 25 GÖZALTI
Geçtiğimiz ay tespit edilen 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü açıklamada bulundu.
ADLİ İŞLEMLER BAŞATILDI
Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; 24-30 Kasım 2021 tarihleri arasında toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." denildi.
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