Whatsapp geri adım mı attı? ‘Uygulama, kullanıcı kaybetmemek için para bile verebilir’

Yeni güncelleme sonrası kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşılacağını açıklayan firma, yapılacak değişikliği, daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a erteledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi-İşlem Yöneticisi Yakup Kaman, ‘Whatsapp, kullanıcı kaybetmemek için para bile verebileceğini söyledi.'

Konuşmasında Kaman, Whatsapp, tüm türk vatandaşların durumuna bu sabah güncelleme gönderdi. Fakat biz bu güncellemeye kanmamalıyız, AB ülkelerine böyle bir sözleşmeyi teklif dahi edemeyen Whatsapp’ın Türk halkına yapmış olduğu dayatma bizlerin duruşuna tosladı nihayetinde.

Diğer yandan da yerli uygulama Bip’in gelişmesi için Turkcell, Vodafone Ve Türk Telekom’un, ortaklaşa bir program üzerine çalışması gerçekten sevindirici bir açıklama!

Whatsapp’ın son açıklaması neydi, önce onu bir hatırlayalım,

Whatsapp geri bir adım attı diyenler var bu uygulamayla, kesinlikle böyle bir şey yok her şey aynı, kullanıcılarının bilgilerini hala üçüncü parti şirketlerine paylaşmaya devam edecek. Sadece buradaki amaç; biraz daha ılıtarak insanları sakinleştirerek, süreci uzatarak kullanıcıların kabul etmesini sağlayacak.

Facebook’un süreci unutturmaya yönelik dayatması bu, belkide çok farklı bir metin sunacaklar önümüze. Kendimizin farkında olalım.

Büyük veri yani; bizlerin gündelik dijital etkileşimleri hiçbir medya şirketi kaybetmek istemez. O yüzden Whatsapp yeni tarihi 15 Mayıs olarak ayarladı.

Peki ne yapacak, imzalayan herkesi silecekler mi?

-hayır, şirketlerin hiçbiri kullanıcılarını kaybetmek istemez. O yüzden göç devam ederse Whatsapp kullanıcılarına bende kalın diye para dahi teklif edebilir. O yüzden Türk kullanıcıları programları silmemeli, kendi istedikleri gibi Telegram, Bip ve Signal uygulamalarını kullanmayı sürdürmeli. dedi

Haber: MEHMET DEVECİ - GÖKHAN ÇALI