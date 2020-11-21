Yeme içme yerleri, paket servis ya da 'gel-al' şeklinde hizmet veriyor

Aynı Zamanda Restoran, Lokanta Veya Online Yemek Sipariş Firmalarınca Saat 20:00 Den Sonra Sadece Telefonla Ya Da Online Sipariş Üzerine Paket Servis Hizmeti Verilebilecek.

Lokantacı Zafer Ayranpınar Alınan Karar Doğrultusunda Gel-Al Ve Paket Servis Hizmetine Bugünden İtibaren Başladıklarını Kaydetti.

Kahramanmaraş'ta ki lokanta ve kafe gibi yeme içme yerleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin genelgesi kapsamında, sadece paket servis ya da "gel-al" şeklinde hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, dün saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere restoran, lokanta, pastane ve kafe gibi tüm yeme içme yerleri, iş yerinde müşteri ağırlama hizmetini sonlandırdı.

Masa ve sandalyelerini toplayan iş yerleri, dün saat 20.00 itibarıyla sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş'ta ki yeme içme yerlerinin, oturma düzeninde müşteri ağırlamadıkları, paket servis ya da "gel-al" hizmeti sundukları görüldü.

Paket serviste artış olmasını öngören bazı iş yeri sahipleri, karton kutu ve tek kullanımlık malzemelerden normale göre daha fazla temin etti.

Saat 20.00'den sonra "gel-al" hizmeti de sonlandırılacak

Bu iş yerleri, 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları, saat 20.00'den sonra "gel-al" şeklindeki hizmetini de sonlandıracak ve sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.