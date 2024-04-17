Aksesuardan Çok Gözleri Korumak İçin Araç Olan Güneş Gözlükleri, Güneşin Zararlı Işınlarını Hafifleterek Daha Kolay Ve Rahat Görmeyi Sağlıyor.

Ancak Ucuza Satılan Ve Uygun Olmayan Gözlükler, Vatandaşlara Yarardan Çok Zarar Getiriyor.

Güneş Gözlüklerinin Göz Sağlığı Açısından Çok Önemli Olduğunu Belirten Gözlükçü Enes Taşdemir, Güneş Gözlüğü Seçimin De Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Olduğunu Söyledi.

