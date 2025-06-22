Kahramanmaraş’ın köklü lezzet duraklarından biri olan Hacı Milcan Et Lokantası, yeni adresinde de misafirlerine unutulmaz tatlar sunmaya devam ediyor.

Saray mutfağına dayanan özel tariflerle hizmet veren lokanta, yüz yılı aşkın süredir kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel lezzetleri modern bir ortamda misafirleriyle buluşturuyor.

Yeni mekânında da yoğun ilgi gören Hacı Milcan Et Lokantası, menüsünde yer alan Eli Böğründe, Ali Nazik, kuzu tandır gibi Maraş mutfağına özgü lezzetleriyle damaklarda iz bırakıyor.

Yöresel et yemeklerinin yanı sıra özenle hazırlanan tatlı çeşitleriyle de fark yaratan Hacı Milcan, Kahramanmaraş mutfak kültürünü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.