Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ancak hafta sonu bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

Yurt genelinde yağış beklenmediğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik şunları kaydetti:

"Cumartesi günü için sadece Batı Akdeniz ile Muğla ve Denizli çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklentimiz var onun dışında yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Hava çoğunlukla az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek."

Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Pazar günü ise yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağış geçişleri görüleceğini aktaran Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü ise güney bölgelerimizde yağışlar biraz daha artıyor. Akdeniz bölgesinin tamamında, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz. Özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yine kuvvetli yağışlar görebiliriz."

Hafta sonu 3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini vurgulayan Çelik, "Üç büyük şehrimizde hava hafta sonu az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 22-23 derece, İstanbul'da 24-25 derece, İzmir’de de 26-27 derece olmasını bekliyoruz" dedi.