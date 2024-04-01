Ankara'da yıkım çalışması yapılan binada çökme Ankara'da yıkım çalışması yapılan binada çökme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştüğü duyuruldu. 

Kaynak: TRT HABER