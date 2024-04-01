Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştüğü duyuruldu.Kaynak: TRT HABER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştüğü duyuruldu.Kaynak: TRT HABER
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