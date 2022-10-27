Usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç, 25 Ekim akşamı hayata gözlerini yumdu.

Bir neslin unutulmayacak hatıralarında yer alan 97 yaşındaki Kıvanç'ın vefatı, sevenlerini derinden üzdü.

Tören düzenlendi

Duayen gazetecinin anısına bugün tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törene çok sayıda medya mensubu, ünlü isim ve sevenleri katıldı.

"Tuvalette takım isimlerini sayarak çalışan bir insandı"

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, "Babam işini düzgün yapmaya çalışan bir insandı. Kaç senelik spikerken bile maçtan bir gün önce tuvalette takım isimlerini sayarak çalışan bir insandı. Yaptığı işlerde ve kendi mesleğinde bir yerlere yükselmişti. Bunu kimseye yüz sürerek yapmamıştı. Hep kendi çabalarıyla yaptı." diye konuştu.

"Çok güzel hatıraların anların sesi olan bir insandı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Televizyonun olmadığı dönemlerde radyoda o naif sesiyle, betimlemeleriyle televizyonu aratmayacak şekilde radyoda kulaklarımızda, zihinlerimizde yeri olan bir insandı. Televizyonda hem sporda hem kültürde, sanatta çok güzel hatıraların anların sesi olan bir insandı. Beyefendiliğiyle, nezaketiyle, çalışma usulleriyle her alanda, her yönüyle örnek bir insandı. Kendisini bu vesileyle minnetle anıyorum. İnanıyorum ki onun bu izini yarınlara aktaracak genç medya insanları yolundan gidecektir. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.