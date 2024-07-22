1.Yıl dönümüne özel olarak hazırlanan kampanya ve çekilişler, alışveriş severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Hasırcıoğlu Avm, Düziçi şubesi'nin açılışının 1. yıldönümüne özel olarak tüm ürünlerde banka faizi kredisi olmadan tüm ürünlerde 20 ay elden taksit imkânı sunuyor. Üstelik sadece bu kadarla da sınırlı değil.

Bu özel gün dolayısıyla gerçekleştirilen çekilişle, vatandaşlara alışveriş şartı olmadan bedava 111 büyük hediye verildi

Ayrıca bu özel güne özel olarak, katılan binlerce kişi Haluk Levent konseriyle unutamayacakları bir gün yaşadı.

Hasırcıoğlu AVM Yönetim Kurulu Üyesi Halil Hasırcıoğlu, ülke genelinde yaygınlaşmaya başlayan hizmet ağıyla Hasırcıoğlu AVM’nin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Haluk Levent İse Hasırcıoğlu AVM gibi işletmelerin bu tür etkinlikleri ile insanların yüzlerinde tebessüm olmaya çalıştıklarını ifade etti.