HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da yaklaşık 4 ay önce hizmete giren Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, ampute depremzedelere tedavi süreçlerinde hem fiziki hem de psikolojik destek sağlıyor.

Ortez-protez rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra sosyal donatı alanları da bulunan merkez sayesinde afetzedeler tedavileri için il dışına gitmek zorunda kalmıyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan Valilik, Fiziksel Engelliler Vakfı, HMKÜ ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yaptırılan merkez, engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik modern bir şekilde tasarlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te Dünya Engelliler Günü kapsamında açılışı yapılan, ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği merkezde, heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe de bulunuyor.

Fiziksel Engelliler Vakfı adına merkezde görev alan Temren Kemal Keskin ve ekibi tarafından ampute bireylerin protezle ilgili tedavileri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Merkezdeki sosyal donatı alanlarında engelli bireylerin yanı sıra yaşlı ve çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

- "Burası sadece ortez-protez merkezi değil"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle uzuv kaybı yaşayan vatandaşların bu dezavantajlarını ortadan kaldırmak ve onların iyi olma haline destek bakımından merkezi kurduklarını söyledi.

Şu ana kadar 194 vatandaşın merkezden yararlandığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bunlardan 75'ine ortez-protez hizmeti verdik. Diğer taraftan 29 protez bizzat bu merkezimizde üretildi, 12'sinin de üretimi şu an itibarıyla devam ediyor. Burası sadece ortez-protez merkezi değil. Buraya gelen engelli insanlarımız burada sosyalleşiyorlar. Burada 3 hamam, kuaför, kütüphane, teknoloji sınıfı var. Vatandaşlarımız burada sadece ortez-protez hizmeti almıyorlar. Bu merkezi, özellikle 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından hareketle engelli bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza her tür hizmeti vermesi yönünde fonksiyonlandırdık. Şu anda da çok iyi çalışıyor."

Masatlı, ücretsiz hizmet sunulan merkez sayesinde depremde uzuvlarını kaybedenlerin tedavi için il dışına gitmek zorunda kalmadığını dile getirdi.

Merkezin teknik imkanlarıyla dikkati çektiğini anlatan Masatlı, burada 3D yazıcılarla protezlerin tasarlandığını belirtti.

- "Tedavimin burada sürmesi beni mutlu ediyor"

Depremde oğlunu kaybeden, kendisinin de sol bacağı ampute edilen Gülay Sözer (47) de böyle bir merkezin Hatay'da olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Afetin ardından bir süre Antalya ve Adana'da tedavi gördüğünü anlatan Sözer, protezinin ise Hatay'da hizmete giren bu merkezde takıldığını belirtti.

Sözer, protezinin yeni takılmasına rağmen kendini daha rahat hissettiğini vurgulayarak, "Hamdolsun, iyi ki varlar. Yakın yerde var mı diye çok araştırıyorduk çünkü başka yere gidecek, kalacak imkanım yok. Yani gitsem, kalsam, yanımda bana bakan yok. O yüzden tedavimin burada sürmesi beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Depremde iki evladını ve eşini kaybeden Derya Şahin (41) de enkazdan 46 saat sonra kurtarılan ve sağ bacağı ampute edilen 19 yaşındaki kızının tedavisinin merkezde sürdüğünü anlattı.

Merkez açılmadan önce kızının tedavisi için Mersin ve Ankara'ya gittiklerini belirten Şahin, "Daha önce en ufak problem olduğunda Ankara'ya protezin onarımı için gidiyorduk. Şu an burası bizim için çok iyi oldu." dedi.

Emin Akpınar ise merkeze depremde anne, babası ve 2 kardeşini kaybeden, kendisinin de sağ bacağı ampute edilen 12 yaşındaki yeğeni için geldiğini ifade etti.

Ankara'da yeğeni Hasan'ın 7 ay tedavi gördüğünü anlatan Akpınar, sürecin Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde devam etmesinden memnun olduklarını kaydetti.