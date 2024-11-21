HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çiftçi Nebil Boğday, 7 kilo 225 gramlık tatlı patates yetiştirdi.

AFAD Başkanı Memiş'ten, yurdun büyük bölümüne yönelik meteorolojik uyarı: AFAD Başkanı Memiş'ten, yurdun büyük bölümüne yönelik meteorolojik uyarı:

Boğday, Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde yetiştirdiği tatlı patatesleri hasat ederken bir ürünün diğerlerinden daha büyük olduğunu fark etti.

Güçlükle kopardığı tatlı patatesi tartan Boğday, ürünün 7 kilo 225 gram geldiğini gördü.

Boğday, yaptığı açıklamada, ürünlerini yetiştirirken hiçbir katkı maddesi kullanmadığını, bu büyüklükte bir tatlı patatesi ilk kez gördüğünü söyledi.

Kaynak: aa