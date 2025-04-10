HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan eğitim yatırımları sayesinde 146 yeni okul açıldı.



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar nedeniyle 1604 eğitim kurumundan yaklaşık 3'te birinin kullanılamaz hale geldiği kentte, devlet kurumları ile hayırseverlerin işbirliğinde eğitim seferberliği yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında farklı ilçelere 1248 dersliğe denk gelen 146 yeni okul kazandırıldı.

Afette hasar gören 659 okulun bakım, onarım ve tadilatı tamamlandı, 145 okulda başlatılan güçlendirme işlemleri de bitme aşamasına geldi.

Depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşması için çok sayıda konut inşa eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da kentteki eğitim yatırımlarına destek verdi.

TOKİ'nin yapımı üstlendiği 46 okulun da içerisinde olduğu 100 eğitim kurumunun inşasının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların yeni eğitim öğretim yılına kadar tamamlanmasıyla Hatay'da depremler öncesinde 14 bin 700 olan derslik sayısının 2 bin fazlası eğitime kazandırılacak.

- "Eğitim Hatay'a nefes oluyor"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde kentte alt ve üstyapının büyük hasar gördüğünü söyledi.

Afetin ilk dakikasından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu" gerçekleştirdiklerini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Aciliyetler önceliğine göre iaşeden barınmaya, eğitimden sağlığa, kalıcı konutların yapımından kültürel miraslarımızı ihyaya, sosyal projelerden ekonomiye kadar her alanda şehrimizi eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırma kararlılığımız hiç hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun rehberliğinde yürüttüğümüz 'Afette Hatay Modeli' kapsamında bizler, 'Eğitim Hatay'a nefes oluyor' sloganıyla eğitim kurumlarımızı ayağa kaldırıyoruz."

Masatlı, kentin yeninden inşa ve imar sürecinin farklı alanlarda devam ettiğini anlattı.

Afet konutları yapan TOKİ'nin eğitim yatırımlarına da destek verdiğini ifade eden Masatlı, "Öğrencilerimizin eğitim hizmetlerine daha rahat ve konforlu ulaşabilmeleri için TOKİ afet konutları projelerinde okullarımızın da olmasına dikkat ediyoruz." dedi.

Masatlı, çalışmalarda "Eğitim Hatay'a nefes oluyor" sloganıyla hareket ettiklerini belirtti.

Depremin yaralarının sarılmasında umudu yeşerten ve dayanışmayı büyüten kahramanlar arasında öğretmenlerin de yer aldığını vurgulayan Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Çorba dağıtımından konteyner kentlerin kurulumuna ve hatta yönetimine, yardım dağıtımlarının koordinesine kadar her alanda öğretmenlerimiz sahadaydı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilimizde eğitim alan 400 bin civarı öğrencimize ve 23 bin 200'den fazla öğretmenimize bir kez daha başarılar diliyorum."