İskenderun ve Arsuz ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 7 tekne alabora oldu, 2 ilçedeki bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik telleri koptu.

Belediye personeli devrilen ağaç ve uçan çatıları kaldırmak için çalışma başlatırken polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

Dörtyol ve Payas ilçelerinde de etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar oluştu.

Öte yandan Yayladağı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.