Hat sanatına 1985'te lise yıllarında başlayan Arif Yücel, üniversitede öğrencilerine İslam tarihini ve sanatlarını öğretiyor. Ayrıca, hat sanatıyla Türkiye'nin dört bir yanı ile Çeçenistan, Cezayir, Tunus ve bazı Avrupa ülkelerindeki camilerin duvarlarına ayet, hadis, dua ya da "kibar-ı kelam" denilen güzel sözler yazıyor.

Eserlerini önce kağıda eskiz olarak çalışan, harf ve kelimelerin üst üste getirilerek göze hoş gelecek bir şekilde yerleştirilmesi için istif denemesi yapan Yücel, bu düzeni yakalamak için iş üzerinde kimi zaman 1 hafta kimi zaman da 1 ay çalışıyor.

Türkiye'nin 2. büyük camisi olan Şahinbey Millet Camisi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı recep tatip erdoğan’ın katılımı ile açıldı. Gaziantep'te açıldı. Camide bahçe alanıyla birlikte 34 bin kişi ibadet edebilecek. 6 minareli caminin 4 minaresi 107,1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi.

Türkiye'nin dördüncü büyük Kahramanmaraş'ın ise en büyük camisi olan Abdulhamithan Camii'ni nakış nakış işleyen Yücel’in Türkiye'nin en büyük ikinci ve Gaziantep'in en büyük cami Şahinbey Millet Camii'nde de imzası bulunuyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve hattat Arif Yücel şu ifadelere yer verdi.