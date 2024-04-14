Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Marmara'da hava açık, poyraz sert esecek, yeni haftada ise rüzgar hafifliyor ve sıcaklık biraz daha artacak.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenirken, rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olması bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta ise hava sıcaklığının ortalama 25 derece olması bekleniyor.