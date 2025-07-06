Aslan, Kapısını Açıp Parktan Kaçtı

Olay, D-400 kara yolu kenarında bulunan 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde 'Zeus' isimli erkek aslan, kafesinin kapısını açmayı başararak parktan kaçtı. Aslanın kaybolduğunu fark eden görevliler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Çiftçiye Saldırdı, Jandarma Harekete Geçti

Kaçan aslan saat 05.00 sıralarında, parka yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan çiftçi Süleyman Kır'a saldırdı. Ağır yaralanan çiftçi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Aslan Dron ve Avcılarla Arandı, Tüfekle Vuruldu

Ekipler, Ilıca ve Kumköy mahalleleri ile çevresinde dron destekli arama çalışması yürüttü. Aslanın oteller bölgesinin arka kısmında görüldüğünün belirlenmesi üzerine çalışmalar bu noktada yoğunlaştırıldı. Bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Aslan, yeri tespit edildikten sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Görgü Tanıkları O Anları Anlattı

Aslanla karşılaşan mahalle sakinlerinden Faruk Zeybek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Gece saat iki buçuk, üç gibi siren sesleri duydum. Hırsızlık olduğunu sandım. Polisler 'Aslan kaçtı, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra dışarı çıktığımda aslanı yerde yatarken gördüm. Çok korktum, hemen videoya kaydettim."

Öte yandan, hayvan parkında yaklaşık 30 aslanın bulunduğu öğrenildi. Aslanın kaçışıyla ilgili hayvanat bahçesi yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldı.