Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi’nde hizmet veren Hurma Evi’nin işletme sahibi Safa Güzel Bulut, Ramazan ayında 27 çeşit hurma sunduklarını belirtti. Suudi Arabistan, Mısır ve İran’dan getirilen hurmaların yanı sıra, kendi üretimleri olan çikolatalı, kremalı ve Sultan hurması gibi özel tatlarla da müşterilere hizmet verdiklerini ifade etti.

Açıldığı günden bu yana uygun fiyat politikasını koruyan işletme, geniş ürün seçenekleriyle vatandaşların bütçesine hitap etmeye devam ediyor.