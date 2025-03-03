Vergi Haftası kapsamında Kahramanmaraş İl Defterdarlığı, şehrin tanıtımına katkı sağlayan özel bir etkinliğe imza attı. 26 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Vergi Haftası etkinlikleri dolayısıyla, İl Defterdarlığı personeli Ferit Özgül, TV 360 ekranlarında yayınlanan “Aileler Yarışıyor” yarışmasına katılarak Kahramanmaraş'ın kültürel değerlerini tanıttı.

Programda, Kahramanmaraş'ı temsilen el yapımı geleneksel Maraş sandığı hediye eden Özgül, sandığın içinde şehrin simgelerinden biri olan Maraş yemenisini sundu. Bu anlamlı hediye ile kentin zengin kültürel mirasını ve sanatlarını tanıtmayı amaçlayan Kahramanmaraş İl Defterdarlığı, Vergi Haftası vesilesiyle şehrin tanıtımına da katkı sağladı.