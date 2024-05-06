Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 66 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 şahıs olmak üzere toplam 95 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 45 şahıs ise tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında; 216,4 gr metam fetamin, 59 adet sentetik ecza, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerimizce trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 89 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 63 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

