İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan dereceye giren öğretmenlere ve öğrencilere hediye!

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 18:41
İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan dereceye giren öğretmenlere ve öğrencilere hediye!