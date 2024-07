İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Southgate federasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada "Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek hayatımın onuruydu. Benim için her şey demekti ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Ancak değişim ve yeni bir bölüm için zaman geldi. Pazar günü Berlin'de İspanya'ya karşı oynanan final, İngiltere teknik direktörü olarak son maçımdı. Her şey için teşekkürler. Son sekiz yıldır oyunculara ve bana sınırsız destek sağlayan teknik kadroya özel teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sıkı çalışmaları ve bağlılıkları bana her gün ilham verdi ve onlara çok minnettarım. Dünyanın en iyi taraftarlarına sahibiz ve onların desteği benim için dünyalar anlamına geliyordu. Ben bir İngiltere taraftarıyım ve her zaman öyle kalacağım." ifadelerini kullandı.

8 yıldır İngiltere'yi çalıştıran Southgate, ülkesiyle 102 maça çıktı.

İngiltere, 53 yaşındaki teknik adamla 2 kez Avrupa şampiyonluğunun kıyısından döndü.