Kahramanmaraş’ın köklü futbol kulübü Kahramanmaraşspor, yeni sezon öncesi önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kentin tanınmış iş insanı Harun Reşit Gümüşer’in sahibi olduğu Maraş Makarna, kırmızı-beyazlı ekibin forma göğüs sponsoru oldu.

Onikişubatspor Başkanı ve Maraş Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşit Gümüşer, anlaşmanın imza töreninde yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraşspor hepimizin takımı ve köklü tarihimizin bir parçası. Zor zamanlarında destek olmak bizlere düşer. Yeni sezon öncesi, ‘Maraş Makarna’ olarak Kahramanmaraşspor’umuza forma göğüs sponsoru olmaya karar verdik. Takımımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında Maraş Makarna logosu, 2025-2026 sezonu boyunca Kahramanmaraşspor formalarının göğüs kısmında yer alacak.