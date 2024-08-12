Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’de her 10 kişiden 9’u zorla yerinden edildi. Ölümle zorunlu göç arasında tercihe zorlanan Gazzeliler, defalarca yerinden oldu.

Zorunlu göç, Gazze’deki Filistinlilerin bitmeyen çilesi haline dönüştü. İsrail’in sık sık “güvenli olduğunu” iddia ettiği alanları “çatışma bölgesi” ilan etmesi nedeniyle 2,3 milyon Filistinli, oradan oraya savruluyor.

BM’ye göre, şu anda Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 14'lük kısmı, İsrail'in boşaltılmasını istediği bölgelerin dışında kalıyor.

Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halkın büyük çoğunluğunun daracık bir alana sıkıştırılması anlamına geliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu