Söz konusu görüntülerde, bir kişinin at üzerinde Türk bayrağıyla yürüyüşe katıldığı görülüyor.

Video, çeşitli sosyal medya platformlarında "Saraçhane'deki eylemlerde çekildiği" iddiasıyla paylaşılırken, görüntünün Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde, 11 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Fener Alayı etkinliğine ait olduğu belirlendi.

Görüntülerin sahibi Gafur Kaplan, videonun bağlamından koparılarak yanıltıcı şekilde kullanıldığını söyledi.

Kaplan, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri sırasında çekilen görüntülerinin çarpıtılarak farklı bir amaçla kullanıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Kurtuluş bayramı etkinliklerinde, her yıl olduğu gibi biz de çıkmıştık. 11 Şubat'ta, Binevler Caddesi üzerinde fener alayı etkinliğimiz vardı. Oraya, fener alayı etkinliğine, şahsi atımla birlikte katıldım. Çetelere ve Kahramanmaraş halkına destek vermek, o coşkuyu yaşamak için yürüyüşe dahil olduk. Bu videomu, şahsi sosyal medya hesabımda paylaştım. Ancak videom, farklı bir şekilde, Saraçhane'ye gitmişim gibi internet sitelerinde haber kaynaklarında farklı bir şekilde paylaşılmış. Ben kesinlikle İstanbul'da bulunmadım, Saraçhane'yi filan bilmem zaten. Biz, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza düşkün insanlarız. İstanbul'la, Saraçhane olaylarıyla, bu son gündemdeki eylem olayları ile hiçbir alakam yoktur."

Kaplan'ın avukatı Elif Erben, müvekkiline ait görüntülerin izinsiz şekilde çarpıtıldığını ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Avukat Erben, söz konusu videonun Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlamalarına ait olduğunu söyledi.

Erben, müvekkili Gafur Kaplan'ın Saraçhane'deki eylemlerle hiçbir ilgisinin olmadığını ve son bir ay içinde şehir dışına dahi çıkmadığını vurguladı.

Müvekkiline ait görüntülerin izinsiz şekilde kullanıldığını anlatan Erben, şunları kaydetti:

"Bahse konu video, her ne kadar müvekkile ait olmuşsa da, bu video Saraçhane eylemleriyle ilgili değildir. Müvekkil, 12 Şubat Kurtuluş Bayramları kapsamında düzenlenen fener alayını desteklemek için, kendi şahsi atıyla kutlama etkinliklerine katılmıştır. Bu videoyu, akabinde sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Fakat bazı ilgililer tarafından, bu görüntüler Saraçhane'deki eylemlerle ilişkilendirmek suretiyle, müvekkilden izin alınmadan, müvekkile haber verilmeden, kendi idaresi dışında paylaşılmıştır. Müvekkilim, bu durumda oldukça sıkıntı yaşamıştır. Biz, bu süreçte yasal süreci başlattık ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk."