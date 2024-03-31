İzmir, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. İzmir’de seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. İzmir ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

İzmir Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin İzmir seçim sonuçları, "

İzmir için 27 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir’de 3 milyon 459 bin 970 seçmen, 10 bin 679 sandıkta oylarını kullandı.

İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için 21’i siyasi parti 6’sı bağımsız olmak üzere 27 aday mücadele etti.

İzmir Belediye Başkan Adayları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

Adalet ve Kalkınma Partisi Hamza Dağ

İyi Parti Ümit Özlale

Memleket Partisi Cüneyt Oğuz

Anavatan Partisi Ali Sungur

Demokratik Sol Parti Kemal Cem Pülten

Yeniden Refah Partisi Cemal Arıkan

Halkların Eşitlik Ve Demokrasi Partisi Akın Birdal

Türkiye Komünist Partisi Savaş Sarı

Anadolu Birliği Partisi Hüseyin Han

Zafer Partisi Naşit Birgüvi

Halkın Kurtuluş Partisi Özler Çakır

Türkiye Komünist Hareketi Deniz Çelik

Bağımsız Türkiye Partisi Yüksel Odabaşı

Cumhuriyet Halk Partisi Cemil Tugay

Emek Partisi Kemal Köroğlu

Hak ve Özgürlükler Partisi Sait Demir

Adalet Birlik Partisi Ayperi Köseoğlu

Demokrat Parti Burcu Bostancıoğlu

Demokrasi ve Atılım Partisi Serap Karaosmanoğlu

Saadet Partisi Mustafa Erduran

Vatan Partisi Serhan Bolluk

İzmir’deki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da; Barış Ürkmeyen, Ege Öncü, Yasin Demirkıran, Menderes Bozkurt, Umut Cesurer, Cüneyt Aker listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, İzmir için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen adayların ardından soldan sağa doğru sıralanacak.