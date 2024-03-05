Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için yağmur uyarısında bulundu.

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Dün akşam saatlerinde çiseleyen yağmur, bu sabah saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.

Her yağış sonrası ortaya çıkan manzaralar bugün de kaçınılmaz oldu.

İzmir'de, altyapı sorunu bir türlü çözüme kavuşamayınca cadde ve sokakları su basıyor.

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Alt geçit suyla doldu

Aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşandı. Çeşme ilçesinde taşan bir derenin su baskınlarına neden olmaması için ekipler çalışma yürüttü.

Sağanak nedeniyle Kemalpaşa Ulucak alt geçidi suyla doldu.

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Otomobil mahsur kaldı

Suyun seviyesini fark etmeyen bir sürücünün alt geçide girmesi sonucu otomobil, mahsur kaldı.

Sürücünün otomobilden çıkarak ihbarda bulunması sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin suyun tahliye edilerek otomobilin kurtarılması için yürüttüğü çalışma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi