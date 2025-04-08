Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), deprem bölgesindeki kadınların yaşadığı zorluklara çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği “Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar” adlı projesinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Program, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde geniş katılımla düzenlendi.

KADEM tarafından yürütülen proje, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kadınların karşılaştığı sosyal ve psikolojik sorunlara çözüm bulmayı amaçlıyor. Kadınların hem bireysel hem toplumsal hayatta güçlenmeleri için tasarlanan projede, psikososyal destek hizmetlerinden ekonomik bağımsızlık fırsatlarına kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yapılması planlanıyor.