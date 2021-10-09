“Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi” projesi kapsamında İtalya’ya çalışma ziyareti düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ 09.10.2021, 10:55
“Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi” projesi kapsamında İtalya’ya çalışma ziyareti düzenlendi