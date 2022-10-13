Yaptığı projelerle down sendromlu çocukların diğer çocuklarla ve toplumla kaynaşmasına yardımcı olan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Down Sendromu Derneği iş birliğinde, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinde 46+1 Destek Eğitim Sınıfı, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu adına açıldı.

Açılış törenine Onikişubat Kaymakamı, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ve iş insanı, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu katıldı.

Açılışta bir açıklama yapan Kaymakam Keçeli, projenin önemine değindi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, “evlatlarımız için sınıflarımızın sayısını arttıracağız” dedi.