Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük yıkımlara sebep olan depremin etkileri, aradan geçen zamana rağmen hala derin bir şekilde hissediliyor. Vatandaşlar, özellikle küçük sarsıntılarda dahi büyük tedirginlik yaşıyor.

Aksu TV olarak, deprem sonrası vatandaşların hayatlarında ne gibi değişiklikler olduğunu sorduk. Birçok kişi, evlerinde ve iş yerlerinde yaşadıkları hasarlar nedeniyle günlük yaşamlarının tamamen değiştiğini ifade etti. Kimileri, hala psikolojik olarak deprem korkusunu atlatamadıklarını, gece uyurken dahi tetikte olduklarını belirtti.

Vatandaşlar, deprem sonrası yaşanan travmanın kolay kolay silinmeyeceğini, hayatlarının normal seyrine dönmesinin uzun zaman alacağını dile getiriyorlar. "Artık hiçbir şey eskisi gibi değil" diyen bölge halkı, depremle birlikte hayatlarının her alanında derin izler kaldığını vurguluyor.