Raporda, Türkiye'deki yetişkinlerin büyük bir kısmının fazla kilolu veya obez olduğu belirtilerek, bu durumun halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Uzmanlar, obezitenin kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi kronik rahatsızlıkların en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin yaşam tarzına dahil edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye'de obezite oranlarının artmasındaki başlıca faktörler arasında hareketsiz yaşam tarzı, dengesiz beslenme ve fast food tüketiminin artışı yer alıyor. Uzmanlar, toplum genelinde farkındalık oluşturularak beslenme ve egzersiz konularında bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıyor.

Obeziteyle mücadele kapsamında bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeleri, dengeli bir diyet uygulamaları ve hareketli bir yaşam tarzını tercih etmeleri gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, obezitenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğuna işaret edilerek, hükümet ve ilgili kurumların daha etkin politikalar geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.