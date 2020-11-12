Kahramanmaraş polisinden 'drone' destekli denetim! Denetimlerde bin 119 sürücüye cezai işlem yapıldı

KAHRAMANMARAŞ 12.11.2020, 15:58
Kahramanmaraş polisinden 'drone' destekli denetim! Denetimlerde bin 119 sürücüye cezai işlem yapıldı