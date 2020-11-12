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Kahramanmaraş polisinden 'drone' destekli denetim! Denetimlerde bin 119 sürücüye cezai işlem yapıldı
KAHRAMANMARAŞ
12.11.2020, 15:58
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